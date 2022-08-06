Rusya: Ukrayna'da 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok ettik - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna'da 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok ettik

06.08.2022 16:36
Rusya: Ukrayna'da 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde 80'den fazla yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla yok edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde 80'den fazla yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 46. Hava Aracı Tugayı ve 63. Mekanize Tugayı'nın pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırıda 470'ten fazla askerin etkisiz hale getirildiğini,150 askerin yaralandığını belirten Konaşenkov, "Dnipro bölgesindeki Vıvodovo yerleşim biriminin yakınlarında 'Yabancı Lejyon'un güç noktasına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 80'den fazla yabancı paralı savaşçı ve 11 özel askeri araç yok edildi." dedi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini aktaran Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait yönetim merkezi, mühimmat deposu ile yakıt deposunun vurulduğunu kaydetti.

Son 24 saatte 2 "Su-25" tipi savaş uçağı imha edildi

Konaşenkov, Harkiv bölgesinde "Olha" ve ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarların yok edildiğini ifade ederek, "Son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 'Su-25' tipi savaş uçağı imha edildi. 8 insansız hava aracı da düşürüldü." diye konuştu.

Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da 263 uçak, 145 helikopter, 1693 insansız hava aracının yanı sıra 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 259 tank ve zırhlı araç, 789 çok namlulu roketatar, 3 bin 270 obüs ve havan topu ve 4 bin 739 özel askeri aracının yok edildiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, 'Ne zaman aracılık edeceksiniz?' sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, 'Ne zaman aracılık edeceksiniz?' sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor Antalya'da yabancılar kiralarını ödemeden gidiyor Antalya'da yabancılar kiralarını ödemeden gidiyor
Kaynak: AA

Ukrayna, Tragger, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok ettik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal" sözleri: Bu ismi kabullenmekte önce zorlandı, sonra kabul etti
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:39 Pasifik, Çin ve Tayvan kriziyle kaynıyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu hakkında ilk yorum
14:32 Afyonkarahisar'da para çekmek için ATM'ye giden şahsın kaldırıma bıraktığı bavul paniğe neden oldu
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:17 Yürek yakan kaza! Anne-baba hayatını kaybetti, 3 çocuk öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 16:36:45. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement