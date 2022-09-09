Rusya: Herson ve Mıkolayiv'de 270'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdik - Son Dakika
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Rusya: Herson ve Mıkolayiv'de 270'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdik

09.09.2022 18:00
Rusya: Herson ve Mıkolayiv'de 270'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve Mıkolayiv civarındaki çatışmalarda Rus birliklerinin bir gün içinde 270'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve Mıkolayiv civarındaki çatışmalarda Rus birliklerinin bir gün içinde 270'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

Konaşenkov, Ukrayna'da savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Rus birliklerine karşı Mıkolayiv-Krivorojskiy yönlerinde başarısız saldırılarda bulunduğunu ve kayıplar verdiğini öne süren Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Bezımennoye, Novogrigoryevka yerleşim birimleri ve Herson bölgesinde Suhoy Stavok yerleşim birimi civarında Ukrayna birliklerine saldırdıklarını ifade etti. Konaşenkov, bu saldırılarda bir gün içinde 270'ten fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Harkiv bölgesindeki Prişib yerleşim birimi yakınlarında, yüksek hassasiyetli füzelerle 'Kraken' isimli milliyetçi güçlerin kontrol noktaları, Donetsk bölgelerinde de Bahmut'ta Ukrayna ordusunun 93. Mekanize birliklerinin kontrol noktalarının vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, bu saldırılarda 50 milliyetçi güç ve 16 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla Harkiv'de Ukrayna ordusunun 127. Bölge savunma birlikleri ile 14. Mekanize birliklerinin geçici konuşlanma noktalarını vurduklarını söyleyen Konaşenkov, bu saldırılarda 50'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, 120'den fazlasının yaralandığını iddia etti.

Bir gün içerisinde Harkiv'de Liman, Gusarovka, Çervoniy Yar, Lebyajye yerleşim birimleri, Donetsk bölgesinde Marinka ve Ray-Aleksandrovka, Dnipro bölgesinde Krıvıy Rih, Zaporijya bölgesinde Gulyay Pole'de Ukrayna birliklerinin komuta merkezlerinin vurulduğunu bildiren Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Çervoniy Donets yerleşim birimi yakınında ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarın, Zaporijya bölgesinde Rovnopolya civarında da ABD yapımı M777 obüsün imha edildiğini ifade etti.

Harkiv, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde farklı noktalarda 6 insansız hava aracın vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 293 uçak, 152 helikopter, 1916 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 870 tank ve zırhlı araç, 827 çok namlulu roketatar, 3 bin 371 obüs ve havan topu, 5 bin 417 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali sahasına yönelik provokasyonlarının sürdüğünü söyleyen Konaşenkov, bir gün içinde Energodar şehrine top atışları yapıldığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Herson ve Mıkolayiv'de 270'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Herson ve Mıkolayiv'de 270'ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdik - Son Dakika
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