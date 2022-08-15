Rusya: Ukrayna'da 100'den fazla Polonyalı ve Alman yabancı paralı savaşçı öldürüldü - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da 100'den fazla Polonyalı ve Alman yabancı paralı savaşçı öldürüldü

15.08.2022 14:56
Rusya: Ukrayna'da 100'den fazla Polonyalı ve Alman yabancı paralı savaşçı öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 100'den fazla Polonyalı ve Alman yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 100'den fazla Polonyalı ve Alman yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 2 elektrik trafo merkezinin devre dışı bırakıldığını belirten Konaşenkov, "Harkiv bölgesindeki Zoloçiv yerleşim biriminin yakınlarında yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkez vuruldu. Polonya ve Almanya'dan gelen 100'den fazla paralı savaşçı öldürüldü, 50'den fazlası yaralandı." dedi.

Herson bölgesinde Ukrayna ordusunun 63. Mekanize Tugayı'nın pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırı sonucu 160 askerin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde ise 260 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait yönetim merkezleri, 4 mühimmat deposu ile 2 yakıt deposunun imha edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna güçlerine ait 3 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini vererek, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1741 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 311 tank ve zırhlı araç, 799 çok namlulu roketatar, 3 bin 304 obüs ve havan topu ve 4 bin 891 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da 100'den fazla Polonyalı ve Alman yabancı paralı savaşçı öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da 100'den fazla Polonyalı ve Alman yabancı paralı savaşçı öldürüldü - Son Dakika
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