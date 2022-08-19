Rusya: Ukrayna'da 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ele geçirdik - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'da 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ele geçirdik

19.08.2022 15:18
Rusya: Ukrayna'da 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Herson bölgesinde 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin ele geçirildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Herson bölgesinde 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin ele geçirildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna güçlerinin "Azov" taburunun geçici pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 50'dan fazla asker ile 12 askeri teçhizatın yok edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, Zaporijya bölgesinde 65. Mekanize Tugayı'na ait mühimmat deposunun vurulduğunu ve böylece 15'i aşkın zırhlı araç ile otomobilin imha edildiğini aktararak Harkiv bölgesinde 100'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 6 yönetim merkezi, 4 mühimmat deposu ile 13 insansız hava aracının vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Herson bölgesinde Toçka-U' balistik füze, 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi, Harkiv bölgesinde 2 roketatar füzesi, Luhansk Halk Cumhuriyetinde de 2 ABD yapımı anti-radar füzesi ele geçirildi." dedi.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1770 insansız hava aracı, 366 hava savunma füze sistemi, 4 bin 347 tank ve zırhlı araç, 807 çok namlulu roketatar, 3 bin 315 obüs ve havan topu ve 4 bin 958 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Tragger, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'da 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ele geçirdik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'da 12 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ele geçirdik - Son Dakika
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