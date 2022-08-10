Rusya: Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağını havada vurduk - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya: Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağını havada vurduk

10.08.2022 15:48
Rusya: Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağını havada vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağının havada vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağının havada vurulduğunu açıkladı.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çeken Konaşenkov, Donetsk bölgesinde mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 6 binden fazla çeşitli füze ve top ile 30 kadar Ukraynalı askerin yok edildiğini belirtti.

Ukrayna'nın 93. Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılarda ise 100 kadar asker ile 20'den fazla askeri aracın imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 56. Motorlu Piyade Tugayı'na ait askerlerin yüzde 70'inin etkisiz hale getirildiği ve söz konusu tugayın savaşma kabiliyetini kaybettiğini ifade etti.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ile 7 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, şunları söyledi:

"Mıkolayiv bölgesindeki Novopavlovka yerleşim biriminin yakınlarında Almanya'nın Kiev yönetimine sevk ettiği 'Gepard' uçaksavar sistemi imha edildi. Ayrıca Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sistemi vuruldu. Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 savaş uçağı havada vuruldu. Bunlar Su-25, Mig-29 ve Su-27. Rus hava savunma sistemlerince de 9 insansız hava aracı düşürüldü."

Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 267 uçak, 145 helikopter, 1720 insansız hava aracının yanı sıra 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 283 tank ve zırhlı araç, 795 çok namlulu roketatar, 3 bin 286 obüs ve havan topu ve 4 bin 807 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
G7 Dışişleri Bakanları: Rusya, nükleer santrallerden derhal çekilmeli G7 Dışişleri Bakanları: Rusya, nükleer santrallerden derhal çekilmeli Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kırım, turist sezonuna uygun değildir Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kırım, turist sezonuna uygun değildir
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağını havada vurduk - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:48:20. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna ordusuna ait 3 savaş uçağını havada vurduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement