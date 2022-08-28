Rusya: Ukrayna'nın Zaporijya kentinde helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna'nın Zaporijya kentinde helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk

28.08.2022 18:30
Rusya: Ukrayna'nın Zaporijya kentinde helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki "Motor Sich" fabrikasında helikopterlerin onarıldığı tesislerin, yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Zaporijya kentindeki "Motor Sich" fabrikasında helikopterlerin onarıldığı tesislerin, yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna'da savaşta Rus ordusunun faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 95. Hava Taarruz Tugayının geçici pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 95 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 10 zırhlı araç ve otomobilin yok edildiğini ileri süren Konaşenkov, Artyomovsk 241. Bölgesel Savunma Tugay birliklerinin yüzde 60 kayıp verdiğini iddia etti.

Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Slavyansk yerleşim biriminin yakınlarında yüksek hassasiyetli silahla saldırı sonucu eğitim gören 100'den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri sanayi unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Zaporijya kentindeki Motor Sich fabrikasında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin onarıldığı üretim tesisleri yüksek hassasiyetli silahla vuruldu." dedi.

Ayrıca, son 24 saatte 3 yönetim merkezine yönelik saldırının düzenlendiğini aktaran Konaşenkov, Dnipro bölgesinde petrol deposu ve 8 mühimmat deposunun imha edildiğini söyledi.

Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, 28 "HIMARS" ve "Olha" çok namlulu roketatar füzenin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "Ukrayna'da şimdiye kadar 274 uçak, 148 helikopter, 1826 insansız hava aracı, 370 hava savunma füze sistemi, 4 bin 400 tank ve zırhlı araç, 822 çok namlulu roketatar, 3 bin 349 obüs ve havan topu, 5 bin 95 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılar

Kiev yönetiminin, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik kışkırtıcı eylemlere devam ettiğini savunan Konaşenkov, "Ukrayna ordusunun topçu birliklerinin son 24 saatte 2 kez ateş açtığı kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Santrale yönelik saldırıların Dnipro bölgesinde Maryivka yerleşim biriminin yakınlarından yapıldığına dikkati çeken Konaşenkov, santralin bulunduğu bölgede radyasyonun normal seviyede olduğunu söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya: Ukrayna'nın Zaporijya kentinde helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'nın Zaporijya kentinde helikopterlerin onarıldığı fabrika tesislerini vurduk - Son Dakika
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