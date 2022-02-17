Üye Girişi
Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek

17.02.2022 16:20

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'takiler dahil, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan tüm askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere döneceklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'takiler dahil, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan tüm askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere döneceklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, tatbikatlarını tamamlayan ilk birliklerin askeri üslerine dönmeye başladıklarını söyledi.

Belarus ile Rusya arasında devam eden ortak tatbikat kapsamında 17 ve 19 Şubat tarihlerinde gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacağını kaydeden Konaşenkov, "Tatbikatların tamamlanmasından sonra tüm Rus askeri birimleri her zaman olduğu gibi daimi üslerine geri dönecek." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki bazı noktalardaki askerlerin daimi üslerine dönmeye başladıklarını açıklamasına rağmen Batılı yetkililer söz konusu açıklamaların inandırıcı olmadığını savunuyor.

YORUMLAR
500

Tatbikat, Belarus, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:34:21. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement