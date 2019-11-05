Son Dakika Haberleri: Rusya savunma bakanlığı türk-rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı
Son Dakika Güncel Rusya savunma bakanlığı türk-rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı

Rusya savunma bakanlığı türk-rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı

7 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladıSuriye, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı

Suriye, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı. Devriye görevinin yaklaşık 2 saat sürdüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV, Ayn el Arab ile Tel Abyad arasında yapılan Türk-Rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Rus zırhlı araçların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 zırhlı araç ile buluşma noktasına doğru yola çıktıkları görüldü. Buluşma noktasına ulaşan Rus kuvvetleri, bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışmalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte devriyeye başladı.

2 saat süren ortak devriyenin sonunda, TSK personeli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Türkiye topraklarına giriş yaparken, Rus personeli ise devriyenin başlangıç noktasına geri döndü.

Rusya savunma bakanlığı türk-rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız"
İngiltere'de muhalefetten flaş iddia: Johnson hükümeti, 'Rusya ile bağı' konusunda gerçekleri gizliyor Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:24:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya savunma bakanlığı türk-rus ikinci ortak devriyesinin görüntülerini yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]