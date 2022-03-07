Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi

07.03.2022 12:46
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da yok ettiği silah ve altyapı konusunda bilgi verdi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın 10 yerleşim birimini ele geçirdiğini belirten Konaşenkov, "Smolyaninovo, Voyevodivka, Kreminna, Kudryaşivka, Borovenki, Purdivka, Zamulivka yerleşim birimleri kontrol altına alındı. 6 kilometrelik ilerleme kaydedildi." dedi.

Ayrıca, Azov, Novotatarivka, Mirne yerleşim birimlerinin de ele geçirildiğini kaydeden Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentine doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'da askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerinin altını çizen Konaşenkov, "Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 82 komuta ve iletişim merkezi, 119 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 76 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, toplamda Ukrayna'da 827 tank ve çeşitli zırhlı araç, 84 çok namlulu roketatar, 304 havan topçusu, 603 özel askeri araç ve 78 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

"6 insani koridor açıldı"

Bugün saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkesin ilan edildiğine ve 6 insani yardım koridorunun açıldığına dikkati çeken Konaşenkov, "Koridorlar şu şekilde; Kiev-Gomel, Mariupol- Zaporijya, Mariupol-Rostov-na-Donu, Harkiv-Belgorod, Sumi-Belgorod, Sumi-Poltava." dedi.

Konaşenkov, Rus ordusunun tahliye süresince İHA'lar ile alanı kontrol edeceklerini bildirdi.

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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