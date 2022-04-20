Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 'Toçka-U' taktik füzesini vurduk - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 'Toçka-U' taktik füzesini vurduk

20.04.2022 14:07

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da savaştaki eylemleri ile ilgili bilgi verdi.

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da savaştaki eylemleri ile ilgili bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, gece uçaklarla 73 askeri unsurun vurulduğunu belirtti.

Bunların arasında askeri teçhizatlar, komuta merkezleri ile 4 mühimmat cephanesinin bulunduğunu aktaran Konaşenkov, "Donetskoye ve Skelyuvate bölgelerinde havada 2 'Toçka-U' taktik füzesi vuruldu." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar 140 uçak, 496 insansız hava aracı, 253 hava savunma füze sistemi, 2 bin 388 tank ve zırhlı araç, 256 çok namlulu roketatar, 1029 obüs ve havan topu ile 2 bin 232 özel askeri araç yok edildi." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 'Toçka-U' taktik füzesini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 'Toçka-U' taktik füzesini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 'Toçka-U' taktik füzesini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 'Toçka-U' taktik füzesini vurduk

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Ukrayna, Moskova, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 'Toçka-U' taktik füzesini vurduk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 'Toçka-U' taktik füzesini vurduk - Son Dakika
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