Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 211 askeri altyapı tesisi imha edildi - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyonda Rus askeri birliklerinin toplam 211 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu.

Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin Kiev'in yaklaşık 300 kilometre doğusunda yer alan Konotop ve Sumi şehirlerini bloke ettiğini belirten Konaşenkov, "Rus askeri birlikleri bu şehirlerde ve çevredeki yerleşim birimlerindeki sivil nüfusun güvenliğini sağlayacak tedbirleri alıyor." ifadelerini kullandı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri operasyonlarında Ukrayna ordusuna ait toplam 211 askeri altyapı tesisini imha ettiklerini bildiren Konaşenkov, 17 komuta merkezi, 39 radar istasyonu, 19 hava savunma füze sistemi,16 çoklu roket fırlatma sistemi, 5 insansız hava aracı, 6 savaş uçağı, 1 helikopter, 67 tank, 87 askeri aracın imha edildiğini kaydetti.