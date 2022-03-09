Son dakika haberleri! "Ukrayna'da operasyonun başından bu yana 2 bin 786 askeri tesis imha edildi" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! "Ukrayna'da operasyonun başından bu yana 2 bin 786 askeri tesis imha edildi"

09.03.2022 18:29
Son dakika haberleri! "Ukrayna'da operasyonun başından bu yana 2 bin 786 askeri tesis imha edildi"

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Ukrayna'da operasyonun başından bu yana 2 bin 786 askeri tesis imha edildi" ifadelerini kullanarak, "Ukrayna askeri havalimanlarının yüzde 90'ı devre dışı bırakıldı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, " Ukrayna'da operasyonun başından bu yana 2 bin 786 askeri tesis imha edildi" ifadelerini kullanarak, "Ukrayna askeri havalimanlarının yüzde 90'ı devre dışı bırakıldı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları geçici ateşkesin ilan edildiği kentler dışında devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Luhansk birlikleri tarafından 2 kilometrelik, Donetsk birlikleri tarafından ise 4 kilometrelik ilerleme sağlandığını aktardı.

Rus operasyonları sırasında vurulan Ukrayna hedefleri ile ilgili rakamları açıklayan Konaşenkov, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine ait bombardıman ve saldırı uçakları 49 askeri tesisi imha etti. Bunlar arasında 2 komuta merkezi, 6 uçaksavar füze sistemi, 4 mühimmat ve yakıt deposu ve 37 askeri alan yer aldı. Ukrayna'da operasyonun başından bu yana 2 bin 786 askeri tesis imha edildi" dedi.

"UKRAYNA ASKERİ HAVALİMANLARININ YÜZDE 90'I DEVRE DIŞI BIRAKILDI"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyondan önce Ukrayna'nın elinde 250'ye yakın savaş uçağı ve helikopterin bulunduğunu belirten Konaşenkov, "Rus Havacılık Kuvvetleri, 89 savaş uçağını ve 57 helikopteri karada ve havada imha etti. Ukrayna uçaklarının bir kısmı Polonya'ya uçtu ve savaşa dahil olmadı. Ukrayna askeri havalimanlarının yüzde 90'ı devre dışı bırakıldı. Birinci ve ikinci sınıf Ukraynalı pilot kalmadı. Bugüne kadar, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları tarafından yalnızca tek bir sorti girişimi kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemlerinin de imha edildiğini duyurarak, "Operasyon sırasında Rus Silahlı Kuvvetleri 137 S-300, Buk M-1 ve S-125 uçaksavar füze sistemlerini imha etti. Bu aktif orta ve uzun menzilli sistemlerinin yüzde 90'ından fazlasıdır" dedi.

81 UKRAYNA HAVA SAVUNMA RADAR NOKTASI İMHA EDİLDİ

Ukrayna radar sistemlerinin de imha edildiğini belirten Konaşenkov, "81 Ukrayna hava savunma radar noktası imha edildi. Bu, Ukrayna'nın havacılık ve hava savunmasının muharebe kontrolünün kaybına yol açtı. Şu anda, hava savunma sistemi yalnızca odak niteliğindedir ve Rus havacılığına önemli bir karşı koyma sağlama yeteneğine sahip değildir. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin liderliği, Vinnitsa'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı, AWACS-NATO sisteminin E-3A uçaklarından veri alarak hava durumu hakkında bilgi eksikliğini gidermeye çalışıyor. Bu uçaklar Polonya hava sahasında günün her saati görevde" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Havacılık, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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