Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisi imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisi imha edildi

22.03.2022 11:08
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'da son 24 saatte uçak saldırılarında 137 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 230 insansız hava aracı, 181 çok namlulu roketatar, 1528 tank ve çeşitli zırhlı araç, 154 uçaksavar füze sistemi, 602 obüs ve havan topu ve 1312 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Yemenli taraflar Rusya-Ukrayna savaşında farklı tutumlar sergiliyor Yemenli taraflar Rusya-Ukrayna savaşında farklı tutumlar sergiliyor Son dakika: Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu Son dakika: Rusya: Ukrayna'da yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu

Moskova, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisi imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da son 24 saatte 137 askeri altyapı tesisi imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement