Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Ukraynalı askerlerle çatışma anlarını paylaştı - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Ukraynalı askerlerle çatışma anlarını paylaştı

10.05.2023 18:15

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle girdiği çatışmaya ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Paraşütçüler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı silahlı bir grubun Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaştığını tespit etti. Piyadeler, hafif silahlar ve bomba atarlarla hedefe ateş açarak düşman birliğini vurdu" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle girdiği çatışmaya ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Rus askerlerinin ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı anlar yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Ukraynalı askerlerle çatışma anlarını paylaştı

RUS MEVZİLERİNE YAKLAŞMASINI ENGELLEDİLER

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, 'Paraşütçüler Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı silahlı bir grubun Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaştığını tespit etti. Piyadeler, hafif silahlar ve bomba atarlarla hedefe ateş açarak düşman birliğini vurdu ve düşmanın Rus mevzilerine yaklaşmasını engelledi' denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Ukraynalı askerlerle çatışma anlarını paylaştı
Kaynak: DHA
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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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