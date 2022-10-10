- Rusya Savunma Bakanlığı: " Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yaptığı geniş çaplı füze saldırılarında belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente düzenlediği füze saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen saldırılarda belirlenen hedeflerin tamamının vurulduğunu belirterek, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından yapılan tüm saldırılar püskürtülüyor"

Buna karşılık Ukrayna ordusunun da bazı noktalara taarruzlarını sürdürmeye çalıştığını ancak bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Konaşenkov, "Düşman, Kupiansk yönünde 4 taktik grubunu kullanarak Kislovka, Tabaevka ve Kuzemovka yerleşim alanlarına başarısız taarruz operasyonları gerçekleştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından yapılan tüm saldırılar püskürtülüyor. Düşmanın kayıpları 40 asker, 5 tank, 4 zırhlı savaş aracı ve 15 askeri araç olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Ukrayna askerlerinin Krasnolimansky bölgesi yönünde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Makeevka ve Raygorodok yerleşim alanlarına da taarruzlar gerçekleştirdiğini söyleyen Konaşenkov, bu saldırıların da Rus ordusu tarafından füze ve topçu birlikleri tarafından püskürtüldüğünü belirtti. Ukrayna ordusu tarafından Herson bölgesindeki bazı bölgelere de taarruzlar gerçekleştirildiğini aktaran Konaşenkov, "Bruskinskoye, Bezymennoe, Sadok ve Sukhanovo yerleşimleri yönünde üç tabur taktik grubu ve yabancı paralı asker birimleriyle saldırı operasyonları gerçekleştirdi. Rus birliklerinin aktif gücü bu birlikleri ilk konumlarına geri itti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yöndeki toplam kayıpları 60'dan fazla asker, 9 tank, 16 zırhlı savaş aracı ve 17 askeri araç olarak gerçekleşti" dedi.

Rus füze birlikleri tarafından Donetsk ve Zaporijya bölgelerindeki bazı noktalara da atışlar gerçekleştirildiğini aktaran Konaşenkov, Rus ordusunun bu operasyonlarında 143 taarruz alanı ve 52 topçu birliğine ait mevzinin imha edildiğini ifade etti.

Ukrayna'ya ait savaş uçağı düşürüldü

Rus Hava Savunma Sistemleri'nin de aktif bir şekilde çalıştığını sözlerine ekleyen Konaşenkov, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir MİG-29 savaş uçağını düşürdü. Hava Savunma Sistemleri, Luhansk, Nikolaevka, Petrivske, Valerianovka, Donetsk, Chervony Yar ve Herson bölgesindeki Mylovoe yerleşim bölgelerinde altı insansız hava aracını imha etti. Ayrıca Herson bölgesindeki Kazatskoe, Otradokamenka, Chervonoe Podillia ve Novaya Kakhovka yerleşim bölgelerinde HIMARS çoklu roket sisteminin 6 mermisi ve 3 adet HARM anti-radar füzesi havada vuruldu. Ayrıca Herson Bölgesi'ndeki Vysokoe köyü üzerinde bir Tochka-U balistik füzesi imha edildi" dedi.

Ukrayna'nın kayıpları açıklandı

Ukrayna'ya başlattıkları operasyonların başından bu yana Ukrayna'nın kayıplarıyla ilgili rakamları da paylaşan Konaşenkov, "Özel askeri operasyonların başından bu yana 318 uçak, 159 helikopter, 2 bin 188 insansız hava aracı, 470 uçaksavar füze sistemi, 5 bin 604 tank ve diğer zırhlı araçlar, 866 çoklu roketatar sistemleri, 4 bin 462 havan topu, 6 bin 463 özel askeri araç imha edildi" dedi.

Rusya'nın saldırılarında 11 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, füze saldırılarıyla ülkenin enerji altyapısının hedef alındığı belirtilerek, "Saat 14.00 itibarıyla Rus füze saldırılarının sonuçlarına göre bombardıman sonucunda Kiev de dahil olmak üzere 8 bölgede kritik altyapı tesisleri vuruldu. Terör saldırıları sonucunda 11 kişi öldü, 64 kişi yaralandı. Lviv, Poltava, Sumy, Ternopil gibi 4 bölgede elektrik sağlanamamaktadır. Ukrayna topraklarının geri kalanında elektrik arzı kısmen kesintiye uğradı. Çıkan yangınlara müdahalede binden fazla personel ve 120 araç kullanıldı" denildi.