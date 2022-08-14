Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu

14.08.2022 11:27

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, ABD'den aldığı HIMARS füze sistemleriyle Herson kentinin doğusundaki Kakhovka'da bulunan hidroelektrik santralini vurduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, ABD'den aldığı HIMARS füze sistemleriyle Herson kentinin doğusundaki Kakhovka'da bulunan hidroelektrik santralini vurduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Ağustos 2022'de Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS'larla bombardımanı sonucunda Kakhovka'da hidroelektrik santrali vuruldu. Santralin 6 türbininden 3'ü kapatıldı. ?Elektrik üretim ve su tahliye sistemlerindeki kesintiler, enerji sistemini bozabilir ve Zaporijya nükleer reaktörlerinin soğumasını olumsuz etkileyebilir. Bu sadece Ukrayna kontrolü altındaki bölge de dahil olmak üzere elektrik arzını kesintiye uğratmakla kalmaz, aynı zamanda bölgede bir çevre felaketine de yol açabilir" denildi.

'ZAPORİJYA BİLİNMEZLİĞİ'

Geçen hafta Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan ve Avrupa'nın en büyüğü olarak kabul edilen nükleer santral, saldırı sonucu hasar gördü. Saldırnın ardından Ukrayna Rusya'yı, Rusya ise Ukrayna'yı suçladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafel Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, hem Ukrayna hem de Rusya'nın IAEA ile iş birliği yapmasını talep etti. Grossi, bağımsız bir değerlendirme yapılması için bölgeye ekip gönderilmesi gerektiğini vurguladı.


YORUMLAR
500
Ukrayna'da hurdaya dönen araçlar tuval oldu Ukrayna'da hurdaya dönen araçlar tuval oldu McDonald's Ukrayna'daki restoranlarını yeniden açmayı planlıyor McDonald's Ukrayna'daki restoranlarını yeniden açmayı planlıyor
Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
15:02 Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:47:23. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement