Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna askeri güçlerinin, Ukrayna'nın Mıkolayiv ve Herson bölgelerinde üç yönde saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya: Ukrayna'nın güneydeki saldırı girişimi başarısız sonuçlandı - Son Dakika

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