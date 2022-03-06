Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi"

06.03.2022 21:32
Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi"

- Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamının imha edildiğini açıklarken, Ukrayna'da ABD fonlarıyla biyolojik silah geliştirildiğini iddia etti.

- Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordu su tarafından Ukrayna'ya ait hava unsurlarının neredeyse tamamının imha edildiğini açıklarken, Ukrayna'da ABD fonlarıyla biyolojik silah geliştirildiğini iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonlarıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov son bilgileri paylaştı. Konaşenkov, Rus birliklerinin destekleriyle Luhansk ve Donetsk milislerinin ilerleyişinin sürdüğünü aktardı. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırdığını aktaran Konaşenkov, "6 Mart'ta yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin, Vinnitsya hava sahasını devre dışı bıraktı. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin avcı uçakları ve hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait 3 Su-27 avcı uçağını ve 3 insansız hava aracını daha vurdu. Dün ve bugün Ukrayna Hava Kuvvetleri 11 savaş uçağı ve 2 helikopter kaybetti. Kiev rejiminin muharebe kabiliyetine sahip hava unsurlarının neredeyse tamamı imha edildi" dedi.

RUSYA'DAN DİĞER ÜLKELERE UYARI

Konaşenkov, Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının Romanya ve diğer komşu ülkelere hareketlerinden bahsederek, "Aynı zamanda, daha önce Romanya'ya ve diğer sınır ülkelerine uçan Ukrayna savaş uçaklarını da kesin olarak biliyoruz" dedi. Bu ülkelerin Ukrayna uçaklarının kendi üslerinden kalkış yaparak muhtemel taarruzları karşısında sorumlusunun bu ülkeler olacağını söyleyen Konaşenkov, "Bu devletlerin silahlı bir çatışmaya dahil olması kabul edilebileceğini unutmayın" dedi.

UKRAYNA'DA BİYOLOJİK SİLAH YAPILDI İDDİASI

Ukrayna'da, ABD fonlarıyla biyolojik silah geliştirildiğini iddia eden Konaşenkov, "ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Ukrayna'da uygulanan bir askeri biyolojik programın izlerinin Kiev rejimi tarafından acil bir şekilde temizlendiği gerçeği ortaya çıkarıldı. Açıkçası, özel bir askeri operasyonun başlamasıyla birlikte, Pentagon'un Ukrayna topraklarında gizli biyolojik deneylerin yürütüldüğünü açığa çıkma konusunda ciddi endişeleri vardı. Şimdi belgeler radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma birliklerinden Rus uzmanlar tarafından analiz ediliyor. Alınan belgeler, Rusya topraklarına yakın bir yerde bulunan Ukrayna biyolaboratuvarlarında biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesinin gerçekleştirildiğini teyit ediyor. Yakın gelecekte, alınan belgelerin analiz sonuçlarını sunacağız" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

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