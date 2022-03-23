Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait S-300'ün imha anını paylaştı - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait S-300'ün imha anını paylaştı

23.03.2022 14:07

300 hava savunma füze sisteminin vurulma anı Rusya: Ukrayna'nın Rivne şehri yakınlarında yüksek hassasiyetli silahla cephane vurduk MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna'nın Rivne şehri yakınlarında Batı...

S-300 hava savunma füze sisteminin vurulma anı Rusya: Ukrayna'nın Rivne şehri yakınlarında yüksek hassasiyetli silahla cephane vurduk

MOSKOVA (AA) – Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna'nın Rivne şehri yakınlarında Batı ülkelerinden gönderilen silahların da bulunduğu bir cephaneyi vurduklarını duyurdu.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki bir cephaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Konaşenkov, "22 Mart akşamı denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla Rivne şehrinin 14 kilometre kuzeybatısındaki Orjiv yerleşim biriminde bulunan, içinde Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teknik araçların da bulunduğu Ukrayna ordusuna ait cephane vurularak yok edildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Rus ordusunun ayrılıkçı güçlerle ilerleyişini sürdürdüğünü de anlatan Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 184 savaş uçağı ve helikopter, 246 insansız hava aracı, 156 çok namlulu roketatar, 189 hava savunma füze sistemi, 1558 tank ve zırhlı araç, 624 obüs ve havan topu, 1354 özel askeri araç imha edildi." dedi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, yayınladığı görüntülerde ilk defa gemiden 8 "Kalibr" seyir füzesi ve Bastion kıyı savunma sistemlerinden 3 füzenin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait hedeflere atılmasını paylaştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzey kıyılarında bulunan bir bölgede olduğu belirtilen Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma füze sisteminin havadan füzeyle imhasına ilişkin görüntü de paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait S-300'ün imha anını paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait S-300'ün imha anını paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait S-300'ün imha anını paylaştı

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Kaynak: AA

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