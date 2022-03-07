Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukraynalı milliyetçiler sivillere ateş açıyor" - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki sivillerin tahliyesinin milliyetçi gruplar tarafından önlenmeye çalışıldığını iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve kentlerdeki çatışmalar devam ederken, güncel durum ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov açıklamalarda bulundu. Rus birlikleri tarafından bazı yerleşim alanlarında kontrolün sağlandığını söyleyen Konaşenkov, bazı kentlerde insani koridorların oluşturulması için ateşkes rejimi uyguladıklarını belirtti. Konaşenkov, "Bugün, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren sivillerin tahliyesi için 'ateşkes rejimi' çerçevesinde operasyonlar tamamen durdu. Dün Mariupol'den kaçmayı başaran sivillere göre milliyetçilerin kontrol altında tuttuğu kentlerde koşullar oldukça zor. İnsanlar bodrumlarda saklanıyor, elektrik ve doğalgaz olmadığı için yemekler sokaklarda yakılan ateşlerde pişiriliyor. Milliyetçiler evlerini terk etmeye çalışan sivillere ateş ediyor. Savaşçılarımız bu milliyetçi grupları dağıtıyor" dedi.

Rusya, Ukrayna'ya ait 26 askeri tesisi imha etti

Rus ordusunun operasyonlarının sürdüğünü aktaran Konaşenkov, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait bombardıman ve saldırı uçakları 26 askeri tesisi imha etti. Bunların arasında 2 komuta merkezi, 1 radar istasyonu, 5 mühimmat deposu ve silah ve askeri teçhizatın toplandığı 11 alan var" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)