Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü

17.10.2022 17:10
Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Ukrayna tahılı ile ilgili yapılan anlaşmanın uygulanması sürecini görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile Ukrayna tahılı ile ilgili yapılan anlaşmanın uygulanması sürecini görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fomin'in, Griffiths ile başkent Moskova'da görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "İki taraf, birbiriyle bağlantılı Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılması projesi ve Rus tarım ürünleri ile gübrelerinin ihracatına dair yapılan anlaşmaların uygulanması sürecini ele aldı." ifadelerine yer verildi.

"Tahıl anlaşmasının uzatılmasının, mevcut anlaşmaların tam olarak uygulanmasına bağlı olduğu" vurgulanan açıklamada, "Görüşmede, BM'nin savaşta esir düşen askerler ile ilgili inisiyatifleri ve Rusya'dan amonyağın, mevcut altyapının kullanılmasıyla dünya pazarına çıkışı istişare edildi." denildi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Aleksandr Fomin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü - Son Dakika

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