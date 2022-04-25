Rusya Savunma Bakanlığına bağlı enstitüde çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığına bağlı enstitüde çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi

25.04.2022 12:01
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı enstitüde çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı araştırma enstitüsünde geçen hafta çıkan yangında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı araştırma enstitüsünde geçen hafta çıkan yangında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'daki Tver şehri yetkilileri, bölgede bulunan Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 21 Nisan'da çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Maalesef yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Yangın nedeniyle tümüyle hasar gören ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı çalışmaların yürütüldüğü enstitüde, İskender balistik füze sistemine ilişkin araştırmalar da yapılıyordu.

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Havacılık, Araştırma, Rusya, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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