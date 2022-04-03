Rusya Savunma Bakanlığından, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Savunma Bakanlığından, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama

03.04.2022 20:51
Rusya Savunma Bakanlığından, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Buça'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Buça'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetimi tarafından Buça'dan yayınlanan fotoğrafların ve videoların provokasyon olduğu öne sürüldü.

Bu yerleşim biriminin Rus askerlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakininin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmediği iddia edilen açıklamada, bu bölgeye insani yardım dağıtıldığı da ifade edildi.

Bu süre içerisinde sivillerin şehir içerisinde serbestçe hareket edebildiği ve tahliye oldukları ifade edilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin meskun mahalleler dahil şehrin güneyindeki bölgeleri bombaladığı iddia edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, 31 Mart'ta Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, video mesajında ??şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı ancak sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden bahsetmedi bile.

Bu nedenle, Buça'daki tüm sözde 'suç kanıtlarının', Ukrayna istihbaratı SBU görevlileri ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil.

En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm insanların cesetlerinin sertleşmemiş olması, karakteristik kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir.

Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Buça'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır."

YORUMLAR
500
'Putin'in canavarları' denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi! 'Putin'in canavarları' denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi! Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı! Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı! Ukrayna: 'Kiev bölgesi tamamen Rus ordusundan temizlendi' Ukrayna: 'Kiev bölgesi tamamen Rus ordusundan temizlendi'

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığından, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
19:28 Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu
19:24 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Modern siyasi dünyada onun gibi çok az insan var
19:18 Maç öncesi tepki çeken hareket! Şahıs Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehir meydanında gezdirdi
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:30 Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
18:07 Konyaspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti! Fenerbahçe'nin zirve sevinci yarım kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 21:03:10. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığından, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement