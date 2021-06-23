Rusya Savunma Bakanlığından "Defender" paylaşımı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin, "Defender" savaş gemisine Karadeniz'de uyarı ateşi açıldığı iddialarını reddetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin görüntüler paylaştı.

Paylaşımda, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin Rus uçakları tarafından takibi görülüyor.

Rus uçağının, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı iddiası

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edilmişti.

Bunun üzerine İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "HMS Defender'a uyarı ateşi yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti.

Uluslararası hukuk kurallarına göre, Kırım Ukrayna'ya ait kabul ediliyor.