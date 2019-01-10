Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanlığından İdlib Açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığından İdlib Açıklaması

37 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından İdlib Açıklaması, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır" ifadeleri kullanıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

Suriye, İdlib, Rusya Federasyonu, Güncel
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