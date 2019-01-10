Rusya Savunma Bakanlığından İdlib Açıklaması
37 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.
Rusya
Savunma Bakanlığı tarafından Suriye
'nin İdlib
kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır" ifadeleri kullanıldı.
(Erhan Altıparmak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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