Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması

58 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:50 

Ekonomi
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