Rusya Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması
58 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye'nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.
Rusya
Savunma Bakanlığı tarafından Suriye
'nin İdlib
kenti için yapılan açıklamada, Rusya'nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:50
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