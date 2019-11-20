Son Dakika Haberleri: Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin'den "devletin ekonomideki payı" açıklaması Açıklaması
Son Dakika Ekonomi Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin'den 'devletin ekonomideki payı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin'den "devletin ekonomideki payı" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, ekonominin kalkınması için gerekli en önemli unsurun rekabet olduğunu belirterek, "Ancak Rus ekonomisinde rekabet yeterli düzeyde değil. Devletin ekonomideki payı 10 yılda yüzde 10 artarak yüzde 48'e yükseldi.

Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin'den

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, ekonominin kalkınması için gerekli en önemli unsurun rekabet olduğunu belirterek, "Ancak Rus ekonomisinde rekabet yeterli düzeyde değil. Devletin ekonomideki payı 10 yılda yüzde 10 artarak yüzde 48'e yükseldi." dedi.

Kudrin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı forumda yaptığı konuşmada, Rusya'da özel sektörün ekonomideki payının artırılmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Özel sektörün, ekonomide devlete kıyasla daha etkin ve zorluklara karşı daha hızlı yanıt verdiğine işaret eden Kudrin, "Buna teknolojik devrim de dahil. Şu anda bu konuda attığımız adımları yeterli görmüyorum." diye konuştu.

Rus ekonomisinde rekabetçiliğin artması gerektiğini belirten Kudrin, "Ekonominin kalkınması için gerekli en önemli unsur rekabet. Ancak Rus ekonomisinde rekabet yeterli düzeyde değil. Devletin ekonomideki payı 10 yılda yüzde 10 artarak yüzde 48'e yükseldi." dedi.

Rusya'da büyük devlet şirketlerinin ekonomide önemli paylara ulaştığını vurgulayan Kudrin, "Devlet şirketleri de teknolojiye yatırım yapma konusunda motivasyona sahip değil. Çünkü böyle bir kalkınmaya odaklanmaları için talep yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sayıştay Başkanı, Alexei Kudrin, Moskova, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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