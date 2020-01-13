Rusya, Serrac - Hafter görüşmesini doğruladı - Son Dakika
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Rusya, Serrac - Hafter görüşmesini doğruladı

6 saat önce

Libya'nın geleceğine yön verecek olan ateşkes anlaşmasının imzalanması ile ilgili görüşmelere Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ve General Halife Hafter'in katılım sağlayacağı açıklandı.

Rusya, Serrac - Hafter görüşmesini doğruladı, System.String[]

Libya'nın geleceğine yön verecek olan ateşkes anlaşmasının imzalanması ile ilgili görüşmelere Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ve General Halife Hafter'in katılım sağlayacağı açıklandı.


Libya'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ateşkes yapılması ile ilgili somut adımlar atılmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'ya giderken Rus heyeti de yapılacak görüşmelerin öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gerçekleşecek olan görüşmeler ve ateşkes anlaşmasının imzalanması ile ilgili resmi açıklama yaptı.


Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ve General Halife Hafter'in Moskova'da bulunduğunu ve ateşkese Sarrac ve Hafter'in imza atacağı ifade edildi. Ayrıca gerçekleşecek görüşmelerde arabulucu rolünü üstlenen Türkiye ve Rusya heyetlerinin yanı sıra Libya'nın siyasi parti temsilcilerinin de görüşmelerde yer alacağı duyuruldu. - MOSKOVA

Halife Hafter, Libya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
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