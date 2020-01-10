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Rusya sesten 10 kat hızlı balistik füzeleriyle Karadeniz'de tatbikat yaptı
6 saat önce
Rusya ordusu Kuzey ve Karadeniz Donanması'na ait gemilerin katıldığı geniş çaplı bir tatbikat yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de gerçekleşen tatbikatı Mareşal Ustinov füze kruvazörünün güvertesinden takip etti. Tatbikatta sesten 10 kat hızlı Kinjal süpersonik füzeler denendi
Rusya ordusu Kuzey ve Karadeniz Donanması'na ait gemilerin katıldığı geniş çaplı bir tatbikat yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de gerçekleşen tatbikatı Mareşal Ustinov füze kruvazörünün güvertesinden takip etti.
Söz konusu tatbikata 30 savaş gemisi ile birlikte Tu-95 bombardıman uçaklarının da bulunduğu 39 jet katıldı. Rus donanma gemileri Kalibr seyir füzeleri test ederken ve MiG-31 savaş uçakları da yeni geliştirilen Kinjal süpersonik hava balistik füzelerini denedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:06
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