Rusya Silahlanma Yarışına Girmeyecek
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'deki Silahsızlanma Konferansı'nda Rusya'nın silahlanma yarışına dahil olmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Cenevre
'deki Silahsızlanma Konferansı'nda Rusya'nın silahlanma yarışına dahil olmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın orta ve kısa menzilli füzeler kullanmayacağını ve bir silahlanma yarışına katılmayacağını belirtti. Cenevre'deki Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Rus bakan, "Rusya silahlanma yarışına katılmayacak. ABD
bunu görmezden geliyor" dedi.
Lavrov, "Amerikan yapımı sistemlerin konuşlandırılmadığı bölgelerde Rusya'nın orta ve kısa menzilli kara tabanlı füzeler kullanmayacağını zaten belirttik. Fakat ABD bu kararları kasıtlı olarak görmezden geliyor. Başkan Vladimir Putin
'in dediği gibi, eylemlere ayna taktiği uygulayarak aynısı ile cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Lavrov, Rusya'nın stratejik istikrar konusundaki önerilerinin Batı'nın diyaloğa girmesiyle olgunlaşacağını ve Moskova
'nın yapıcı çalışmaya hazır olduğunu söyledi. "Rusya stratejik istikrar alanındaki mevcut anlaşmalara sorumlu bir katılımcıydı ve olmaya devam ediyor" diyen Rus bakan, "Önerilerimizle gerçek müzakerelerin temelini oluşturabileceğimize inanıyoruz. Gelecekte insanlığın karşılaştığı sorunlara karşı kayıtsız olmayan tüm ilgili tarafları ve devletleri bir araya getirerek ortak bir zemin aramaya ve uzlaşmaya gayret gösterdik. Öneriler Batılı ortaklar tarafından iyi bilinmekte ve yürürlükte kalmaktadır" diye konuştu. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:42 Kaynak: İHA
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