Son Dakika Haberleri: Rusya Silahlı Kuvvetler Günü

Rusya Silahlı Kuvvetler Günü

1 saat önce

Rusya Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Rusya Silahlı Kuvvetler Günü, System.String[]
Rusya Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilikte düzenlenen davete, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Savunma Ataşesi Dmitry Priymachuk ev sahipliği yaptı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan resepsiyona Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığından temsilciler ile çok sayıda büyükelçi, askeri ataşe ve gazeteci katıldı.

Davet, yemek ikramının ve pasta kesilmesinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:42 Kaynak: AA

Aleksey Yerhov, Ankara, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın

Mansur Yavaş, Rakibi Özhaseki Hakkında Suç Duyurusunda A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 23:06:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Silahlı Kuvvetler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]