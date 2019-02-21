Rusya Silahlı Kuvvetler Günü
1 saat önce
Rusya Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Rusya
Silahlı Kuvvetler Günü Ankara
'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Büyükelçilikte düzenlenen davete, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov
ve Savunma Ataşesi Dmitry Priymachuk ev sahipliği yaptı.
Milli marşların okunmasıyla başlayan resepsiyona Milli Savunma Bakanlığı
, Genelkurmay Başkanlığı
, Dışişleri Bakanlığı
ve Savunma Sanayii Müsteşarlığından temsilciler ile çok sayıda büyükelçi, askeri ataşe ve gazeteci katıldı.
Davet, yemek ikramının ve pasta kesilmesinin ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:42 Kaynak: AA
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