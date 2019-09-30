Son Dakika Haberleri: Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi
Son Dakika Güncel Haber

Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

21 dakika önce

Rusya, roketini test amacı ile nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzesi Topol-M silosundan çıkararak ateşledi.

Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi, System.String[]

Rusya, roketini test amacı ile nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzesi Topol-M silosundan çıkararak ateşledi.


Rusya'nın yakın zamanda geliştirdiği ve başta ABD ve NATO olmak üzere birçok ülke tarafından kaygıyla karşılanan Topol-M kıtalararası balistik füzesi test amacı ile ateşlendi. Rus silahlı kuvvetlerinin Taman Füze Tümeni'ne bağlı Tatishchevo füze birimi tarafından 2012 yılında ülkenin bilinmeyen bir yerinde konuşlandırılan Topol füzeleri yerin 30 metre derinindeki silosundan çıkarılarak ilk kez ateşlendi.


Hedefi tam zamanında ve tam isabetle vurdu


Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ateşlenen füzenin fırlatılmasının sebebi olarak 'füze kompleksinin tüm özelliklerinin çalışıp çalışmadığını doğrulamak' olarak gösterdi. Açıklamada roket sistemlerinin tüm komplekslerinin çalıştığına dair doğrulama alındığını, roketin ise Rusya'nın uzak doğusunda bulunan Kamçatka adasındaki hedefini tam zamanında ve tam isabetle vurduğu belirtildi.


Rusya ve ABD'nin karşılıklı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) sonra ABD tarafından 500 kilometre hedefli füze denemesi gerçekleşmişti. Rusya ise anlaşmanın sona ermesinden sonra en ciddi denemesini gerçekleştirmiş oldu.


Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz ayında Topol füzesini başarıyla test ettiğini açıklamış fakat bu denemeye dair görüntü paylaşmamıştı. Rusya böylelikle merak edilen füzenin ateşlenme görüntülerini paylaştı. - MOSKOVA

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı
Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Eski Ukrayna Başsavcısı Lutsenko: Trump, Joe Biden'in oğlunu araştırmamı istedi Son Dakika: Elektrik fiyatlarına yüzde 14.9 zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 20:06:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]