Rusya, sınırları yakınında ABD'ye ait keşif uçağı tespit ettiğini açıkladı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait E-8C keşif uçağının Rusya sınırlarına 35 kilometre mesafede tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'ye ait E-8C keşif uçağının bugün Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden havalanarak Karadeniz'e geldiği belirtildi.

Söz konusu uçağın, Karadeniz'in merkez ve kuzeydoğu bölgelerinde beş saatten fazla uçtuğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Uçak, Rus sınırına 35 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Rus uçaksavar füze birlikleri radar sistemleriyle ABD uçağını uçuş süresince takip etti." ifadelerine yer verildi.