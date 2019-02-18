Son Dakika Haberleri: Rusya Sınırsız Menzilli Nükleer Güçlü Füzesini Test Etti

Rusya Sınırsız Menzilli Nükleer Güçlü Füzesini Test Etti

1 saat önce

Rus basını, Rusya'nın sınırsız menzilli nükleer kruz füzesi olan Burevestnik'in Ocak ayında başarıyla test edildiğini duyurdu.

Rusya Sınırsız Menzilli Nükleer Güçlü Füzesini Test Etti, System.String[]
Rus basını, Rusya'nın sınırsız menzilli nükleer kruz füzesi olan Burevestnik'in Ocak ayında başarıyla test edildiğini duyurdu.

Rus medyasına göre, sınırsız bir seyir kabiliyetini olan Burevestnik güdümlü nükleer füzenin en önemli aşaması başarıyla test edildi. Denemeyi, Rus ordusu resmi olarak teyit etmezken, test aşamasının nerede ve ne zaman gerçekleştiği ise açıklanmadı.  Televizyon kuruluşu Russian Today'in yayınladığı görüntülerde bir grup mühendisin bazı bölümleri kapatılmış füzeyi dikkatlice incelediği görülüyor.

Nükleer güçle çalışan  9M730 Burevestnik, sınırsız manevra kabiliyetiyle çok uzak mesafelere ulaşabiliyor ve günler boyunca dünya çevresinde dolaşabiliyor.

Silahın başarılı bir şekilde çalışması halinde, füzenin Asya'dan Pasifik okyanusuna ordan Güney Amerika'ya ve ABD hava sahasına girerek Meksika Körfezi'ne kadar ulaşabilecek güçte olduğu belirtildi.

Burevestnik'in menzilinin ABD'ye ait bir Tomahawk seyir füzesinden en az 10 kat daha yüksek olduğu açıklanmıştı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:41 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Dünya
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