Rusya, Sırbistan'a hava savunma sistemlerini Karadeniz üzerinden gönderdi - Son Dakika

Rusya'nın Sırbistan'a sattığı Pantsir-S1 hava savunma sistemleri, Karadeniz rotası üzerinden Sırbistan'a gönderildi.



Rusya ile Sırbistan arasında geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmaya göre Pantsir-S1 hava savunma sistemleri nakliye programına uygun olarak bugün hava yolu ile Sırbistan'a gönderildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Vnukovo Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış yapan Rus askeri nakliye uçağı Antonov An-124'e yüklenen füze sistemleri önce Karadeniz üzerinden Türkiye sınırlarındaki Samsun ile Sinop hattına buradan da İstanbul açıklarından Bulgaristan'ın Varna semalarından Sırbistan'a ulaştırıldı. Rus kargo uçağının füze sistemlerinin parçalarını 4 gün önce götürmeye başladığı, ardından sırasıyla her gün aynı saatlerde ve rotalarda ile taşımayı sürdürdüğü kaydedildi. - MOSKOVA