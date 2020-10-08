Rusya Sırbistan maçından alacağımız sonuç gruptaki kaderimizi belirler - Son Dakika

A Milli Futbol Takım teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi Almanya ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçında Almanya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş "Öncelikle heyecanlı maç ve güzel bir maç seyir keyfi bakımından. Almanya Türkiye dostluğu için, zaman zamansa kıran kırana da olsa, futbolun agresifliği olsa bile hem bizim için nemde Almanya için güzel bir maç oldu" dedi.

Almanya'nın yeteceği fazla olan, genç oyuncularla sahaya çıktığını dile getiren Güneş, "Burada aldığımız sonuç önemli değil bizim için. Kaybedebilirdik, kazanabilirdik. Güzel işler oldu, hem hatalarımızı, eksikliğimizi görmede hemde artılarımızı görmede" şeklinde konuştu.

Güneş, "Oyuncuların bireysel performanslarını test etmiş olduk. Olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle bazı oyuncularımız öne çıktı, bazıları eksik kaldı. Bu da gayet normal çünkü takımlarında oynamayan arkadaşlarımız yetenekli fakat oynamıyorlar, performansları hangi durumda bilmiyoruz. Onları görme şansımız oldu" diye konuştu.

Güneş, "Oyun anlayışı olarak baktığımızda önde baskılarımızda başarılı olduk gibi. Oyun planlarından bir tanesi oydu. Almanya'nın savunmasında top kayıplarının daha fazla olduğunu düşünüyorduk. Oradan çıktıktan sonra hızlı şekilde direk olarak hücuma gidebiliyorlar ki ilk golü de öyle yedik. Çıkışta kaybettikten sonra karşılayamadan golü yedik" dedi.

Şenol Güneş sözlerine şu şekilde devam etti:

İkinci yarının başında attığımız Golden sonra Cengiz'in golü gelseydi oyun daha farklı da olabilirdi. Git geli olan bir maçtı. Hem bize hem Almanya'ya test açısında çok güzel işaretler verdi. Onun için mutluyuz. Bizim için Rusya maçı daha önemli ama oyun olarak bugün Almanya'ya karşı oynadığımız oyun önemliydi. Takım olarak genelde olumlu. Bir çok oyuncumun da başarılı oyunları var, kendi kapasitesinin üstünde. Bazı oyuncularında eksiğini gördük o yüzden güzel bir maç oldu.

Güneş, "Rusya maçında bu oyunun üstüne koyarak kazanmak istiyoruz. Zor maç grupta altı puanlı bir Rusya'yla oynayacağız, arkasından Sırbistan'la kendi sahamızda. Bu moral açısından iyi yansıyacağını düşünüyorum. Oyuncular da kendi durumlarını gördüler. Rusya Sırbistan maçından alacağımız sonuç gruptaki kaderimizi belirler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Güneş, " Ne olursa olsun UEFA uluslar liginden çıktığımızda play off'a kalacağız. Dünya Kupası elemelerinde ikinci olan takımlar arasında olsakta playoff'a kalıyoruz. Asıl hedefimiz dünya kupasına gitmek olduğu için öncelikle bu Uluslar Ligi'nde bu şansımızı kovalayacağız daha sonra mart ayından sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Hangi oyuncuların performansından memnun olduğu konusunda gelen soru üzerine Güneş, "Ozan oynuyordu iyiydi. Efecan bugün çok başarılı işler yaptı olağan üstü çalıştı. Ozan'ın çokta üstüne koyacağını düşünüyorum yeterki kendini kafi görmesin. Oynadıkça açılan bir oyuncu. Diğer oyuncularımız da iyiydi, defansdaki arkadaşlar,sağ bek, sol bek. Stoper elinden gelen gayreti gösterdi. Orta sahada ozan çok iyi çalıştı. İlerde Efeca'nın olağanüstü gayreti var bunlar sevindirici. zaten biz iyi bir takımız efecan da uzun zamandır bu takımda oyun felsefesini oyun yapısını biliyor şans geldiği zaman kullanabileceğini görüyor. Bütün oyuncularımızın hazırlıklı olması gerekiyor. Bu kadroda olmayan bir oyuncu zaman içinde gelip oynayabilir. Elimizde yeteneği iyi ama verimi düşük olan oyuncular var onların da üste çıkmasını istiyoruz. Transfer ayında transfer olamayan idman temposunu yakalayamayan oyuncular var. Bir diğer taraftan da bazı takımlarda oynamayan oyuncuların performansı henüz hazır değil. Zaman içerisinde bunların olacağını düşünüyorum rekabet içerisinde mart ayında çok iyi bir milli takımın olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Güneş, " Almanya'da çok yetenekli oyuncular var. Hoşuma geldikleri zaman etkili geliyorlar sayısal çoklukla yakalayabiliyorlar. 6-7 oyuncu ile hücuma çıkabiliyorlar. diğer taraftan önde baskı yaptığımız zaman o baskıdan çıkarsalar direk kaleye gidebiliyorlar. İlk golü böyle yedik. Aynı anlayışla biz de oynamaya çalıştık. Biz daha az hamle yaptık. Rakip defansın arkasına atılan toplarla hücum yapma düşüncesini onlar bize yaptılar kendi sahalarında oynamalarına rağmen. Son gol de de şansız bir şekilde Ozan'ın kafasını sıyırarak rakibe geldi" dedi

Güneş şu şekilde devam etti:

İkinci gol ve öncesi bizim için oyun çok kötüydü. Biraz teslim olmuş gibiydik. Orta sahada kaybolmuştuk.55. ve 70. dakika araları. Biraz olumsuzluğu bizim için onlarda çok güzel geldi. Hücum anlayışı iyi olan takımlara karşı sahamıza getirmeme açısından bazen işler yaptık. Sonradan giren oyuncuların da bazıları olumlu katkı yaptı bazılarının hazır olmadığını gördük. Bu maç bir değerlendirme maçı bizim için. Sonuç olarak Almanyayla berabere kalmak üç tane gol atmak güzel bir olay. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. artık ona alışacakz biz Almanyayla Slovenya'yla San Marino'yla fark etmez oynayacağımız oyunla bir büyük takım havasını yakalamak

Güneş, "Almanya dört Dünya kupasını kazanmış, üç Avrupa şampiyon olmuş finallere gelmiş yarı finallere gelmiş üstün seviyede bir takım. Futbol ekolu olarak kendini kabul ettirmiş bir ülke. Biz henüz daha bu konuda çok büyük mesafe almadık. Zaman zaman bireysel başarılarımızla övülmek istiyoruz, bunu silmemiz gerekiyor. Üst seviyede mücadele ederken üretim de yapmak durumundayız. Almanya'dan çok alacağımız dersler var. Bugünkü maça bakarak söylemiyorum. Bugünkü alınan sonuçta bir takım artılar var ama eksiğimiz de göreceğiz. Bugünkü oyunumuz mükemmel değildi ama bizim Eylül ayında yaptığımız Macaristan ve Sırbistan maçına göre daha iyi durumdayız. Buda şunu gösteriyor orada daha az hazırdık burada daha hazırız" dedi.

Bir çok oyuncumuzu oynatmadık diyen Güneş, "Cengiz daha tam performansını yakalamadı. O bizim için önemli bir oyuncu. Daha iyi olacağını daha çok katkı yapacağını düşünüyorum. Yine Yusuf takımında oynamıyor yetenekli oyuncu, Abdulkadir çok önemli bir oyuncu. Bu arada Efecan'ın verimi çok yüksekti. Ozan lig de zaman zaman dalgalanma geçiriyordu. Burada gördük ki üst seviye oyuncu. Merih takımında oynamıyor sakatlık sonrası onu da görmek durumundayız. Geçen maçta da bir maç oynatmıştık. Daha da iyi olacak. Ozan kabak var, oynamaya çalıştı. Mesela Kaan yeni transfer oldu takımında az oynuyor. Oynamayan oyuncularımız var iyi oynayanlar var. İkinci yarı bir ara 3-4 sakat birden oldu. Yapacağımız değişikliği başka alanlara yaptık. Kendimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor dersler çıkartacağız. Rusya Sırbistan maçı önümüzdeki kısa zamanda olduğu için önce buna hazırlanıp Kasım ayından sonra da 29 Kasım Dünya Kupası elemeleri sonrası, Mart ayında daha güçlü bir takım olacağımızı düşünüyorum.

Hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek olan milliler, 10 Ekim'de Rusya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Moskova'ya gidecek. Aynı gün TSİ 19.30'da teknik direktör Şenol Güneş ve bir milli futbolcu katılımı ile karşılaşmanın gerçekleşeceği statda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Rusya maçının son antrenmanını TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.

(Sinan Karamurat/İHA)