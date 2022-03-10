Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor - Son Dakika
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Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor

10.03.2022 17:57

- Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında sivil yerleşim yerini vurdu.

- Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor

KİEV - Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında sivil yerleşim yerini vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'inci gününde sürerken, Rus ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında askeri alanın bulunmadığı bölgede müstakil bir ev Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırının ardından evde yangın çıkarken, bölge halkı büyük panik yaşadı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor
Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor

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Rus tankları Kiev'e doğru ilerliyordu! Ukrayna ordusu tarafından havaya uçuruldular Rus tankları Kiev'e doğru ilerliyordu! Ukrayna ordusu tarafından havaya uçuruldular Ukrayna ordusu Rus tanklarını imha etti Ukrayna ordusu Rus tanklarını imha etti

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor - Son Dakika


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