Rusya sivil yerleşimleri vurdu: 1'i çocuk 3 ölü - Son Dakika
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Rusya sivil yerleşimleri vurdu: 1'i çocuk 3 ölü

10.03.2022 10:11
Rusya sivil yerleşimleri vurdu: 1'i çocuk 3 ölü

Rusya'nın Okhtyrka kentinde sivil yerleşimlere yönelik saldırısında 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Rusya'nın Okhtyrka kentinde sivil yerleşimlere yönelik saldırısında 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 15'inci gününde sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyy yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece boyunca Okhtyrka kentindeki yerleşim bölgelerini ve gaz boru hattı gibi kamu hizmetlerini vurduğunu söyledi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sivil yerleşimlere yapılan saldırılarda 13 yaşındaki bir çocuk ve 2 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. - SUMİ

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Ukrayna, Rusya, Sumi, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya sivil yerleşimleri vurdu: 1'i çocuk 3 ölü - Son Dakika


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