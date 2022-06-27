Rusya, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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Rusya, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

27.06.2022 15:41
Rusya, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın mayıs ayında Rus şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile aile üyelerine yaptırım kararı aldığı anımsatıldı.

Buna yanıt olarak 43 Kanadalının yaptırım listesine alınarak Rusya'ya girişine "kalıcı olarak" yasak getirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, bazı bakanlıklar ve başbakanlık yetkilileri ile iktidardaki Liberal Parti temsilcilerinin yanı sıra federal ve bölgesel birimlerdeki yetkililer, okul ve üniversite çalışanları ve siyasi uzmanlar yer aldı.

Kanada yönetiminin, Rusya karşıtı siyaset izlediği vurgulanan açıklamada, "Rusya tarafı, Ottawa'nın düşmanca eylemlerine önlem alma hakkını kendisinde saklı tutar." ifadesine yer verildi.

Rusya, 21 Nisan'da ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalının ülkeye girişini yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, siyasi yetkililer dahil 43 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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