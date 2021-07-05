Rusya, Soçi Wdsf Breakıng Avrupa Şampiyonası 2021 Sonuçları - Son Dakika

25-26-27 Haziran 2021 tarihlerinde Rusya'nın Soçi şehrinde yapılan WDSF Breaking Avrupa Şampiyonası 2021 sonuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.
1'e 1 B-Boy'lar yarışması sonuçları için Tıklayınız...
1'e 1 B-Girl'ler yarışması sonuçları için Tıklayınız...
5'e 5 takım yarışması sonuçları için Tıklayınız...
Ülkemizi başarıyla temsil eden Breaking Milli Takımı sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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GİRİŞ
GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU
Kaynak: Habermetre
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