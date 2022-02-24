"Rusya Soğuk Savaş Sonrası Düzeni Lehine Çevirmek İstiyor" - Son Dakika
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"Rusya Soğuk Savaş Sonrası Düzeni Lehine Çevirmek İstiyor"

24.02.2022 10:44

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeye asker gönderme kararı gerilimi daha da arttırmış durumda.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeye asker gönderme kararı gerilimi daha da arttırmış durumda. Putin, Ukrayna'nın tam işgalini mi planlıyor yoksa sınırlı bir işgal mi olacak? VOA Türkçe'ye konuşan Amerikan Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman, soruya "ikisinin ortasında" şeklinde yanıt verdi. Rusya'nın Soğuk Savaş sonrası düzeni lehine çevirmek istediğini belirten Berman'a göre Türkiye'nin de bu süreçte oynayabileceği rol var

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Vladimir Putin, Soğuk Savaş, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

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