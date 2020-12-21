Rusya, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan Covid-19'a karşı etkili olacağını öne sürdü - Son Dakika

Rusya, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan Covid-19'a karşı etkili olacağını öne sürdü

21.12.2020 23:57
Rusya, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan Covid-19'a karşı etkili olacağını öne sürdü, System.String[]

Rusya, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan Covid-19'un yeni türüne karşı etkili olacağını öne sürdü.

Rusya, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan Covid-19'un yeni türüne karşı etkili olacağını öne sürdü.

Korona virüs aşılarının mutasyona uğrayan Covid-19'a karşı etkili olup olmayacağı tartışılırken, Rusya Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacağı iddia edildi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev yaptığı açıklamada, "Sputnik V, İngiltere'de ortaya çıkan dahil tüm korona virüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor. Sputnik V'nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile ki bu korona virüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük. Bu nedenle ön analiz, Sputnik V'in bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor" dedi. - MOSKOVA

Koronavirüs, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan Covid-19'a karşı etkili olacağını öne sürdü - Son Dakika


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