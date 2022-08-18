"Kinjal" füzelerine sahip savaş uçaklarının, Rus 6. ordu hava kuvvetleri ve hava savunma sistemleriyle etkileşim içinde olduğu belirtilen açıklamada, uçakların Rus Baltık Donanması uçaklarıyla da iş birliği yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Kaliningrad, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya, stratejik caydırıcılık için 'Kinjal' füzelerini uçaklarla Kaliningrad'a gönderdi - Son Dakika

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