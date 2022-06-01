Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri birliği "Yars" füzesi ile tatbikat yaptı - Son Dakika
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Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri birliği "Yars" füzesi ile tatbikat yaptı

01.06.2022 14:01
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri birliği "Yars" füzesi ile tatbikat yaptı

Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin parçası olarak nükleer caydırıcılık için tasarlanmış sürekli savaşa hazır Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine ait bir birlik, kıtalar arası balistik füze sistemi "Yars"ın muharebe devriyesine ilişkin askeri tatbikat düzenledi.

Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin parçası olarak nükleer caydırıcılık için tasarlanmış sürekli savaşa hazır Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine ait bir birlik, kıtalar arası balistik füze sistemi "Yars"ın muharebe devriyesine ilişkin askeri tatbikat düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı Teyskovo birliğinin, İvonovo bölgesinde Yars füzesinin fırlatıcı sistemlerinin muharebe devriye rotalarında manevralar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Tatbikata yaklaşık 1000 asker ve 100'den fazla askeri teknik aracın yer aldığı bildirilen açıklamada, "Stratejik roket birliği mensupları, füze sistemlerini saha pozisyonlarına getirme, 100 kilometre menzile kadar yürüyüşler yapma, değişen saha pozisyonları ile birimleri dağıtma konularını çözme, mühendislik ekipmanlarını dağıtma, kamuflaj ve muharebe güvenliği düzenleme konularını ele alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak olası saldırganlığın nükleer caydırıcılığına yönelik görev yapıyor ve sürekli savaşa hazır birliklerden oluşuyor.

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Kaynak: AA

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