Son Dakika Haberleri: Rusya: Su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebat öldü
BBC
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Rusya: Su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebat öldü

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, donanmaya bağlı bir su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebatın öldüğünü açıkladı.

Rusya: Su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebat öldü, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, donanmaya bağlı bir su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebatın öldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yangının, aracın biyometrik ölçümler yaptığı sırada çıktığı ve mürettebatın dumandan zehirlendiği belirtildi.

Su altı aracı, Rusya'nın Kuzey Filosu'nun ana üssü olan Murmansk'taki Severomorsk bölgesindeydi.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Denizaltılar gemilerden bağımsız olarak hareket edebilirken su altı araçları, tepelerinde bekleyen bir gemiye bağlı kalıyor.

Soruşturmayı doğrudan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın başkanlığında bir heyet yürütecek.

Yine Rusya'nın Kuzey Filosu'na ait Kursk adlı denizaltı, 2000 yılının Ağustos ayında patlama sonrası Barents Denizi'nde batmış, 118 mürettebat hayatını kaybetmişti.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:34 
Rusya Federasyonu, Dünya
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