Son Dakika Haberleri: Rusya: Su altı aracındaki yangının detayları devlet sırrı
BBC
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Rusya: Su altı aracındaki yangının detayları devlet sırrı

1 saat önce

Pazartesi günü Rus donanmasına ait bir su altı aracında çıkan yangının detaylarının devlet sırrı olduğu açıklandı.

Rusya: Su altı aracındaki yangının detayları devlet sırrı, System.String[]

Pazartesi günü Rus donanmasına ait bir su altı aracında çıkan yangının detaylarının devlet sırrı olduğu açıklandı. Yangında 14 mürettebat yaşamını yitirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, detayların "devletin çıkarları ve devlet güvenliği nedeniyle" tamamen gizli olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu durum kesinlikle yasadışı değil, Rusya'nın devlet sırlarıyla ilgili yasasına tamamen uygun bir durum."

Gazetecilerin su altı aracının adı, görevi veya nükleer enerjiyle çalışıp çalışmadığı konusundaki sorularını yanıtlamayı reddeden Peskov, bu soruların Savunma Bakanlığı'na sorulması gerektiğini söyledi.

Rus yetkililerin su altı aracının nükleer enerjiyle çalışıp çalışmadığı konusunda bir bilgi vermemesi, olası radyasyon sızıntılarına dair endişeye yol açtı.

Rusya'da bazı gazeteler su altı aracının nükleer güçle çalışan AS-12 Losharik adlı küçük bir denizaltı olduğunu öne sürmüş, ABD'li yetkililer de bu denizaltının denizdeki kabloları kesmek için tasarlandığını söylemişti.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:14 
Rusya, Dünya
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