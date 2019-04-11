Son Dakika Haberleri: Rusya: "(Sudan'daki Askeri Hareketlilik) Durumun Yakında Anayasal Düzene Döneceğini Umuyoruz"

Rusya: "(Sudan'daki Askeri Hareketlilik) Durumun Yakında Anayasal Düzene Döneceğini Umuyoruz"

40 dakika önce

Rusya: "(Sudan'daki askeri hareketlilik) Durumun yakında anayasal düzene döneceğini umuyoruz"

Rusya:
Rusya: "(Sudan'daki askeri hareketlilik) Durumun yakında anayasal düzene döneceğini umuyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:49 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Sudan, Güncel
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