Rusya Sudan'daki Olayları Yakından Takip Ediyor
1 saat önce
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sudan'daki olayları yakından takip ettiklerini belirterek, "Durumun yakında anayasal düzene döneceğini umuyoruz.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sudan'daki olayları yakından takip ettiklerini belirterek, "Durumun yakında anayasal düzene döneceğini umuyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: AA
Peskov, Sudan'daki askeri hareketlilik ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Sudan'daki olayları dikkatli şekilde takip ettiklerini vurgulayan Peskov, durumun insanların kurban edilmesine yol açacak şekilde gerilimli hale gelmemesini ümit ettiklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, "Durumun yakında anayasal düzene döneceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
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