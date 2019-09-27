Rusya: "Suhoy SU-35 savaş uçaklarının satışı için Türkiye ile görüşmeler sürüyor.
2 saat önce
Rusya: "Suhoy SU-35 savaş uçaklarının satışı için Türkiye ile görüşmeler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
Rusya: "Suhoy SU-35 savaş uçaklarının satışı için Türkiye ile görüşmeler sürüyor. Ancak somut bir anlaşma hakkında konuşmak için henüz çok erken." - MOSKOVA
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