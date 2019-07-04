Rusya Süper Kupası: Zenit Vs Lokomotiv Moskova
1 saat önce
Russain Süper Kupasına sinirlen. Lig şampiyonları Zenit St. Petersburg, Rusya Kupa galipleri Lokomotiv Moscow'u aldı. Zenit üçüncü ünvanını kaldıracak mı yoksa Lokomotiv dokuz kez mi rekor yapacak?
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06
Russain Süper Kupasına sinirlen. Lig şampiyonları Zenit
St. Petersburg
, Rusya
Kupa galipleri Lokomotiv Moscow'u aldı. Zenit üçüncü ünvanını kaldıracak mı yoksa Lokomotiv dokuz kez mi rekor yapacak?
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