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Rusya Süper Kupası: Zenit Vs Lokomotiv Moskova

1 saat önce

Russain Süper Kupasına sinirlen. Lig şampiyonları Zenit St. Petersburg, Rusya Kupa galipleri Lokomotiv Moscow'u aldı. Zenit üçüncü ünvanını kaldıracak mı yoksa Lokomotiv dokuz kez mi rekor yapacak?

Russain Süper Kupasına sinirlen. Lig şampiyonları Zenit St. Petersburg, Rusya Kupa galipleri Lokomotiv Moscow'u aldı. Zenit üçüncü ünvanını kaldıracak mı yoksa Lokomotiv dokuz kez mi rekor yapacak?
Rusya Süper Kupası: Zenit Vs Lokomotiv Moskova
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06 
Petersburg, Zenit, Rusya, Spor
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